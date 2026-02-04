Instala Congreso Mesa Técnica para analizar la Ley del Voluntariado en Chihuahua

La Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del Congreso del Estado instaló este martes la Mesa Técnica en materia de Voluntariado, con el objetivo de analizar y enriquecer la iniciativa para expedir la Ley del Voluntariado del Estado de Chihuahua.

La reunión fue encabezada por la diputada Leticia Ortega, presidenta de la Comisión y el diputado Arturo Zubía, integrante de la misma, también estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y asesores legislativos, tanto de manera presencial como virtual.

Durante la reunión se informó que la instalación de esta mesa técnica deriva del acuerdo aprobado por la comisión el pasado 21 de enero, a fin de dar seguimiento al análisis de la iniciativa mediante un proceso abierto, participativo y técnico, que permita integrar las opiniones y experiencias de quienes realizan acciones de voluntariado en el estado.

La Secretaría Técnica presentó el cronograma y la dinámica de trabajo, que contempla diversas sesiones en la ciudad de Chihuahua para el análisis del proyecto, así como reuniones adicionales en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Camargo, con el propósito de recoger aportaciones de organizaciones de distintas regiones de la entidad.

Se explicó que las personas participantes podrán presentar observaciones y propuestas de manera presencial o por escrito, y que se mantendrá comunicación constante a través de medios electrónicos para facilitar la retroalimentación durante todo el proceso.

Las y los diputados destacaron que la intención es construir un dictamen sólido e incluyente, evitando un enfoque unilateral y priorizando la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que la ley refleje las necesidades reales del voluntariado chihuahuense.

Al concluir la reunión, la diputada Leticia Ortega agradeció la asistencia y reiteró la disposición del Congreso del Estado y de la comisión para trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, convocando a las y los participantes a continuar con los trabajos en las próximas reuniones programadas.