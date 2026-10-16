Conmemora Secretaría de Salud 35 años del Centro Estatal de Cancerología

– _Se desarrolló una jornada de actualización médica sobre cáncer de mama_

La Secretaría de Salud conmemoró el 35 aniversario del Centro Estatal de Cancerología (CECAN), con una jornada académica en la que se reconoció la trayectoria de la institución y se capacitó a colaboradores de la dependencia en la atención del cáncer.

El encuentro realizado bajo el lema “35 Años de Evolución, Tecnología y Compromiso con el Paciente Oncológico”, reunió a profesionales de instituciones públicas y privadas, así como a personal médico, de enfermería, administrativo y operativo del centro.

En el evento se destacó la incorporación del segundo acelerador lineal en el CECAN, que fortalecerá los servicios de radioterapia, reducirá los tiempos de espera y ampliará las opciones de tratamiento para pacientes con cáncer.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Renán Covián García, dijo que es importante fortalecer los servicios especializados, para ofrecer atención oportuna y de calidad.

Reconoció el compromiso del personal que, durante 35 años, ha contribuido al cuidado de los pacientes y sus familias.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el programa académico incluyó seis conferencias sobre tratamientos, cuidados de enfermería y atención integral.

Julián Rodríguez y Socorro Itzel Elías abordaron la braquiterapia intersticial de alta tasa y los cuidados de enfermería relacionados con este procedimiento, respectivamente.

Enrique José Zamudio expuso sobre el uso de anticuerpos conjugados en el tratamiento del cáncer de mama.

Claudia Arce presentó los retos y avances en la atención de esta enfermedad; Emmanuel Payán habló sobre el control del riesgo de obesidad en mujeres con cáncer de mama, y Aldo Beltrán expuso sobre cirugía reconstructiva oncológica y su relación con la supervivencia y la autoestima.

La jornada tuvo como objetivo actualizar al personal de salud e impulsar el intercambio de conocimientos sobre la detección oportuna, el diagnóstico temprano y los tratamientos especializados.

En el evento participaron el director del CECAN, René Lázaro González, autoridades de Servicios de Salud de Chihuahua y representantes de diversas instituciones médicas.