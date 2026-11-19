Trabajadores de SEGIAGUA realizan labores para cubrir el bache, abierto en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, donde este miércoles cayó un motociclista que perdió la vida y quien es velado este jueves en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, el 19 de noviembre de 2026.

Ciudad de México. Con el llanto en medio de las palabras, familiares de Roger Pérez, quien perdió la vida tras caer en un socavón sobre Francisco del Paso y Troncoso mientras conducía una motocicleta, negaron que autoridades capitalinas hayan ofrecido apoyo y señalaron que el hoyo sobre esa vialidad era de aproximadamente 60 centímetros.

Desidero Pérez, padre de Roger, contó que ese socavón fue reportado desde el mes de agosto, sin que las autoridades lo hayan reparado.

“Las condolencias no sirven de nada aquí, lo que queremos es justicia y que realmente en la ciudad se pongan a trabajar”, dijo el padre de la víctima.

Roger era trabajador del IMSS. La mañana del miércoles llevaba a su hijo Alin Pérez a la Vocacional, donde estudiaba, y posteriormente regresaría a su trabajo.

Sin embargo, esto no ocurrió. Al cambiar de carril, perdió el control de la motocicleta al romperse el rin e impactó de frente a un árbol.

La causa de la muerte fue un conjunto de traumatismos producto del golpe.

El padre de Roger dijo que los vecinos les contaron que ya habían ocurrido otros accidentes con vehículos e incluso motocicletas, aunque no de esa gravedad.

Alfredo Domínguez

“Tenemos un video de agosto en donde fue reportado al gobierno y no fue reparado”.

Los hijos y su esposa lloraban frente al féretro, en donde le pusieron música salsa que le gustaba a Roger.

Alin, quien vio los últimos momentos de vida de su padre, salió del hospital y, a decir de su familia, se encuentra afectado.

Lizbeth, esposa de Roger, dijo que ellos no buscan sacar provecho de la situación, como piensa el gobierno capitalino, sino que consideran injusto que, después del fallecimiento de su esposo, hayan tapado el socavón.

Explicó que el procedimiento en el Incifo para que les entregaran el cuerpo fue tardado. Señaló que, hasta que reclamó por qué no se lo entregaban, las autoridades realizaron el protocolo de entrega.

“No sean tan crueles, de verdad, mi esposo y mi hijo traían casco. Yo sé que si mi esposo estuviera aquí, me diría: ‘Hija, cálmate, todo va a estar bien'”.