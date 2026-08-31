Inicio una nueva etapa convencida de que hay momentos para buscar coincidencias y otros para señalar las diferencias: Kenia López Rabadán

Tras expresar su satisfacción por demostrar que se puede ser institucional desde un micrófono del Estado mexicano, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que inicia una nueva etapa convencida de que hay momentos para buscar coincidencias y otros para señalar las diferencias.

En entrevista posterior a un desayuno de agradecimiento con los reporteros que cubren las actividades de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que ambas posturas pueden hacerse con verdad, respeto, pluralidad y paridad.

“Hemos demostrado que sí se puede ser institucional desde la presidencia de la Cámara y que la pluralidad siempre será buena para estos espacios deliberativos”, indicó.

Señaló que es una panista convencida de su ideología y filiación partidista, y destacó que como presidenta de la Cámara de Diputados sabía que era indispensable demostrar que en estos espacios la pluralidad se materializa siempre con respeto.

“Me parece que la polarización de manera cruda no le sirve a México, no le sirve a los ciudadanos. Encontrar puntos de coincidencia son obligados en este país, encontrar puntos en donde se pueda respetar al otro y construir en beneficio de lo que le duele a México”, insistió.

Al término de la entrevista, la diputada presidenta se dirigió al edificio B en donde develó una placa en conmemoración del Día en que las Mujeres Tomaron el Pleno de la Cámara de Diputados para llevar a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria.