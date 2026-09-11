Iniciativa de Saúl Mireles da paso a la tipificación del acecho en Chihuahua

El Congreso del Estado aprobó la tipificación del delito de acecho, una reforma en la que fue fundamental la iniciativa impulsada por el diputado local Saúl Mireles del Partido Acción Nacional, quien llevó al Pleno una propuesta surgida del acercamiento directo con el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc.

“Esta iniciativa nació de escuchar y trabajar de cerca con el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc y con su titular; Abigail Jiménez, quienes me permitieron ser portavoz de una problemática que necesitaba atención desde la ley. Asumí ese compromiso y llevamos esta preocupación al Congreso para construir una herramienta que realmente pudiera servir a las víctimas”, señaló el legislador.

La iniciativa de Mireles fue una de las cuatro propuestas analizadas de manera conjunta para construir el dictamen aprobado por el Congreso, lo que permitió sumar esfuerzos y generar una respuesta jurídica común.

El nuevo artículo 206 del Código Penal establece una pena de uno a tres años de prisión y de 60 a 300 días multa para quien, sin consentimiento de la víctima y con la intención de controlarla, intimidarla o coaccionarla, incurra de manera reiterada en conductas de persecución, vigilancia o comunicación no deseada.

Finalmente, el diputado destacó que esta reforma representa un paso importante para garantizar el derecho de las personas a vivir sin persecución, intimidación ni miedo.