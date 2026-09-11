Busca CEDH que los derechos humanos también se vivan dentro de las empresas

Los derechos humanos no terminan al salir de una oficina pública. También se juegan todos los días en una fábrica, una empresa, un comercio o cualquier espacio donde una persona trabaja, por ello la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió la convocatoria para obtener el “Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos”.

El programa busca que las empresas adopten prácticas encaminadas a garantizar el respeto a la dignidad de sus trabajadores y a reducir conductas como la discriminación y la violencia en los centros laborales.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre para pequeñas, medianas y grandes empresas que deseen participar. De acuerdo con la CEDH, el objetivo no es únicamente reconocer a las compañías, sino generar beneficios directos para las personas que forman parte de ellas.

“Ponemos al centro la dignidad de la persona”, fue uno de los principios destacados durante el lanzamiento, al señalar que aunque el distintivo se entrega a una empresa, quienes finalmente se benefician de mejores prácticas laborales son sus trabajadores.

El procedimiento contempla una primera etapa de autoevaluación, en la que las empresas deberán revisar su cumplimiento de los parámetros establecidos por la Comisión. Posteriormente se realizará una visita para verificar las evidencias y documentación que acrediten las acciones implementadas, para finalmente determinar si cumplen con los requisitos para obtener el reconocimiento.

Las empresas seleccionadas recibirán una estatuilla durante una ceremonia programada para la primera quincena de diciembre, además de un certificado que acredita su compromiso con los derechos humanos. También podrán utilizar el distintivo y su isologo tanto en sus instalaciones como en sus páginas web.

La CEDH informó que 184 empresas han participado anteriormente en el programa en el estado, mientras que 81 corresponden a la ciudad de Chihuahua. Entre ellas se encuentran compañías como Bimbo, American Industries, Grupo Cementos de Chihuahua, Lear, Hábitat, Maxa, Imsa y otras empresas.

Sin embargo, el organismo reconoció que actualmente alrededor de la mitad de las empresas participantes mantienen vigente el sistema, por lo que uno de los retos es lograr que el compromiso no se quede solamente en la obtención de un reconocimiento.

Por ello, el distintivo deberá refrendarse cada año. La CEDH dará seguimiento a las empresas para identificar aquellos indicadores que todavía no hayan sido cubiertos completamente y acompañar el proceso para que puedan avanzar hasta alcanzar la totalidad de los estándares.

En esta edición no se contemplan las microempresas, principalmente por las dificultades operativas que representa verificar determinados parámetros en establecimientos conformados por apenas dos o tres personas.

La CEDH destacó que, al no tratarse de una autoridad con facultades para imponer directamente estas medidas al sector privado, la participación dependerá de la voluntad de las empresas. La apuesta, sin embargo, es generar incidencia para que cada vez más centros de trabajo incorporen los derechos humanos como parte de su funcionamiento cotidiano.

La convocatoria representa así un intento por llevar la cultura de los derechos humanos a un terreno donde también se construye —o se vulnera— la dignidad de las personas: el lugar de trabajo.