Niñada de Ariadna quejarse por un termo del PRI; eso habla de la hipocresía y del cinismo de Morena: Alex Domínguez

Luego del choque entre los dirigentes nacionales de Morena y del PRI, Ariadna Montiel y ‘Alito’ Moreno, respectivamente, debido a un termo con el logo del partido tricolor, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, calificó de “niñada” la reacción de Montiel Reyes, quien acusó al jefe nacional priista de actos anticipados de campaña.

“Me parece que es un absurdo, es una niñada, valga la expresión, el planteamiento que hace la dirigente nacional de Morena, eso habla del tamaño de la dirigencia nacional de Morena, de la hipocresía y del cinismo de la dirigencia nacional de Morena”, señaló Alex Domínguez.

El dirigente estatal priista y diputado federal argumentó que “hablar de un termo como un acto anticipado de campaña en la sesión del INE, y no ver el despliegue de lonas, de eventos que no justifican ante el órgano electoral, el gasto, es verdaderamente un acto de cinismo, de soberbia política, que es lo que me parece a mí que tiene la dirigencia nacional de Moreno”.

“Pero como ha dicho nuestro presidente nacional, van a caer, van a perder, porque la soberbia no puede estar por encima de la voluntad”, enfatizó Alex Domínguez, dirigente estatal del PRI y legislador federal por el Distrito 8.