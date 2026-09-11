Llama CEDH a familias de desaparecidos a acercarse a la Comisión; reforzarán capacitación en búsqueda

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se encuentra abierta a recibir y acompañar a familias de personas desaparecidas que requieran apoyo, orientación o canalización ante las autoridades responsables de la búsqueda, informó su presidenta, Ada Miriam Aguilera Mercado.

La titular del organismo reconoció que, hasta el momento, no han tenido un acercamiento directo por parte de los colectivos de familias de personas desaparecidas; sin embargo, aseguró que la Comisión ha comenzado a fortalecer la preparación de su personal para responder adecuadamente ante este tipo de casos.

Aguilera Mercado explicó que solicitó el apoyo del comisionado local de Búsqueda para impartir una capacitación a todos los visitadores de la CEDH sobre el Protocolo Homologado de Búsqueda, con el objetivo de que cuenten con mayores herramientas para atender posibles casos de desaparición y conocer con precisión cuáles son las actuaciones que corresponden al organismo.

“Lo que nosotros hicimos aquí en la Comisión, particularmente yo solicité el apoyo por parte del comisionado local de Búsqueda para que nos diera una capacitación en el Protocolo Homologado de Búsqueda a todos los visitadores, justamente para que estemos todos un poquito más preparados en el tema de lo que tenemos que realizar”, señaló.

La presidenta de la CEDH destacó que los organismos públicos de derechos humanos tienen entre sus funciones recibir este tipo de situaciones y transmitirlas a las autoridades competentes, por lo que cualquier familia que enfrente la desaparición de uno de sus integrantes puede acudir a la Comisión para solicitar orientación y acompañamiento.

“Las funciones de los organismos de derechos humanos somos receptores, receptores de cualquier situación de esa naturaleza y debemos de transmitirlo a la autoridad competente”, puntualizó.

En este sentido, Aguilera Mercado llamó a las familias que atraviesan por la desaparición de un ser querido a acercarse a la CEDH, al considerar que el organismo puede constituir una vía para orientar y canalizar sus casos ante las instancias encargadas de la búsqueda y seguridad.

La Comisión, subrayó, busca que sus visitadores estén mejor preparados para atender con sensibilidad y conocimiento los casos que involucren posibles violaciones a los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con personas desaparecidas, donde cada minuto puede resultar determinante para las familias que esperan el regreso de sus seres queridos.