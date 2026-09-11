Inseguridad sigue golpeando a las familias; Chihuahua registra aumento en víctimas del delito: Alex Domínguez

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 confirman que la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para México y que es indispensable fortalecer las estrategias de prevención, procuración de justicia y combate a la impunidad, señaló Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal.

Lo anterior de acuerdo con el INEGI, durante 2025, 23 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en México, mientras que en el 28.5 por ciento de los hogares al menos uno de sus integrantes reportó haber sido víctima. En total se estimaron 33.8 millones de delitos en el país.

Recordó que Morena y la mal llamada 4T son un narcogobierno y que incluso varios de sus funcionarios de primer nivel están acusados presuntamente de delitos muy graves, por el vecino país del norte.

El legislador priísta destacó que las cifras correspondientes a Chihuahua merecen especial atención, pues la tasa de víctimas pasó de 20 mil 601 por cada 100 mil habitantes en 2024 a 23 mil 395 en 2025, de acuerdo con la ENVIPE. Esto equivale a un incremento aproximado de 13.6 por ciento en la tasa estatal.

“Las cifras oficiales nos obligan a actuar. La seguridad no puede reducirse a discursos ni a confrontaciones políticas; necesitamos coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, policías fortalecidas, prevención y, sobre todo, instituciones capaces de garantizar justicia a las víctimas”, expresó Alex Domínguez.

El dirigente del tricolor señaló que uno de los datos más preocupantes es la denominada cifra oculta: el INEGI estima que 93.4 por ciento de los delitos ocurridos durante 2025 no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.Además, solamente se denunció el 9 por ciento de los delitos.

“Cuando prácticamente nueve de cada diez delitos no llegan siquiera a denunciarse y la cifra oculta supera el 93 por ciento, tenemos un problema profundo de confianza y acceso a la justicia. Las autoridades deben recuperar la confianza ciudadana y garantizar que denunciar realmente sirva para obtener resultados”, agregó.

La ENVIPE también señala que, entre febrero y abril de 2026, 60.7 por ciento de la población adulta consideró a la inseguridad como el problema más grave del país, por encima de la salud y del aumento de precios. Asimismo, 74 por ciento consideró inseguro vivir en su entidad federativa debido a la delincuencia.

Añadió que la inseguridad también representa un fuerte impacto económico para las familias mexicanas: el costo estimado de la inseguridad y el delito en los hogares durante 2025 alcanzó 267.3 mil millones de pesos, equivalente al 1.06 por ciento del PIB.

Finalmente, Alex Domínguez sostuvo que desde el PRI se continuará impulsando una agenda que fortalezca la seguridad pública, la prevención del delito, la profesionalización de las corporaciones y una procuración de justicia eficaz.

“México necesita recuperar la paz y la tranquilidad. Las familias merecen salir de sus hogares, trabajar, estudiar y desarrollar sus actividades sin miedo. La seguridad debe ser una prioridad nacional y los datos oficiales deben traducirse en decisiones y resultados”, concluyó.