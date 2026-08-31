Iniciativa de doble nacionalidad no tiene una dedicatoria: Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta Coordinación Política, afirmó que la iniciativa de doble nacionalidad no tiene una dedicatoria. “No he visto el transitorio porque apenas llegó ayer, pero se supone que tiene una aplicabilidad inmediata”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, precisó que la iniciativa será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales y comenzará la discusión para la formulación del dictamen.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena detalló que la reforma que se está planteando busca que para poder ser postulado como gobernador o presidente de la República tienen que renunciar a la nacionalidad extranjera, y seguramente la Constitución Política lo tiene que acotar.

Señaló “que ha habido interpretaciones, incluso Jurisprudencia de la Corte que deja en duda esta situación, y ahora se está haciendo muy categórico en la propuesta de modificación constitucional”.

En este sentido, Monreal Ávila expresó: “yo casi estoy seguro que hay gobernadores que en los estados de todos los partidos -no hablo de uno solo- de todos los partidos ha habido quien ha ejercido el cargo teniendo doble nacionalidad”.

Por ello, consideró que la presidenta tiene razón y es cuidadosa con esta iniciativa, “porque la función y la facultad que ejerce un presidente de la República o un gobernador sí puede comprometer su estado y su país. Y me parece que ahí le asiste la razón a la presidenta de México”.

Respecto a si la iniciativa incluiría a presidentes municipales, el diputado Monreal dijo que “no sabemos todavía lo que la Comisión de Puntos Constitucionales va a definir; o haremos con plena autonomía y con absoluta libertad. Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum había referido que solo incluía al presidente de la República, gobernadores, gobernadoras y jefa de Gobierno o jefe de Gobierno, ningún otro nivel. Vamos a esperar qué da la deliberación”.

“Yo diría que debería acotarse solo a gobernadores, a jefe de Gobierno y a presidente de la República. Yo no creo que venga para presidente municipal, pero hay que darle oportunidad a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictamine y sean quienes conduzcan este proceso”, puntualizó.

Suprema Corte de Justicia

Al ser cuestionado si en el siguiente periodo de sesiones se abordará la antinomia que existe en la Constitución respecto a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el diputado Monreal Ávila afirmó que no está planteado.

Aclaró que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene ya un proyecto sobre ese tema, que el diputado Leonel Godoy había planteado meses atrás.

“Quizás lo retome la Comisión de Puntos Constitucionales, pero si no es así hay jurisprudencia, hay doctrina y hay antecedentes jurídicos para resolver este dilema, atendiendo a la Ley Orgánica y al espíritu de la Constitución. Incluso hay estudios serios sobre cómo podría definirse el relevo institucional de la Corte”, añadió.