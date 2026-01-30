Iniciarán preinscripciones a nivel básico del 3 al 13 de febrero

Lorenzo Parga subsecretario de Educación Básica dio a conocer la campaña de preinscripciones en Educación Básica para el Ciclo Escolar 2026-2027.

Se trata de la preinscripción de aquellos alumnos que entrarán este año a preescolar, primaria y secundaria, esto será a través de la página sie.chihuahua.gob.mx .

“La prioridad será ubicar la mejor opción cerca de casa, el proceso será de manera digital o incluso asistiendo a los planteles”, comentó.

Ponen a disposición el 614293300 extensión 15692 y 12316 para aclaración de dudas en el proceso.

Teresa de Jesús López directora general de servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) destacó que hay 36 mil lugares para estudiantes al preescolar de 3 a 5 años de edad, 3 años cumplidos hasta diciembre del 2023.

Requisitos:

-Curp

-Cartilla nacional de salud

-INE

-Comprobante de domicilio

Cabe destacar que la asignación de planteles se dará a conocer hasta el 3 de julio del 2026 y arrancando ciclo en agosto.