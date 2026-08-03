Inician JCAS y Captar instalación de 150 sistemas de captación de agua de lluvia en la Sierra Tarahumara

– _Con una inversión de 5 mdp, el proyecto beneficiará a 768 habitantes de los municipios de Balleza, y de Guadalupe y Calvo_

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con el Centro de Acopio para la Tarahumara A. C. (Captar) inició la instalación de 150 sistemas para recolectar agua de lluvia en Guadalupe y Calvo, y Balleza.

Este proyecto representa una inversión de 5 millones de pesos y beneficiará de manera directa a 768 habitantes de 11 localidades, mediante la entrega de materiales y capacitación.

En Guadalupe y Calvo se instalarán 94 cosechas de agua en seis localidades, en apoyo a 496 habitantes. En Balleza se colocarán 56 sistemas en cinco localidades, en beneficio de 272 personas.

Durante el arranque del programa se entregaron los materiales para instalar los sistemas y se capacitó a las familias, en el funcionamiento, mantenimiento y aprovechamiento de esta infraestructura, para garantizar su operación a largo plazo.

Los sistemas de captación de agua de lluvia permiten recolectarla y almacenarla en la época de precipitaciones, y disponer de ella cuando se requiera para uso doméstico, actividades pecuarias, siembras y otras necesidades básicas.

De 2021 a 2026, JCAS en coordinación con Captar y otras organizaciones civiles como Fundación Arronte y Cedain, ha invertido 108 millones 705 mil 924 pesos en la instalación de 3 mil 730 cosechas de agua, en beneficio de 15 mil 322 habitantes de la región serrana.

La JCAS mantiene un trabajo permanente para impulsar programas que respondan a las necesidades de las comunidades, promueve soluciones sustentables que fortalecen la seguridad hídrica y garantizan el derecho humano al agua para las y los chihuahuenses.