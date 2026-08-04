No quieren que digamos nada: Maru tras prohibición del INE para llamar narcopartido a Morena

La gobernadora María Eugenia Campos Galván mencionó que el Gobierno Federal pretende minar el derecho a la libertad de expresión y taparle la boca a la población.

Ello en relación a las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al PRI para que omita referirse al partido Morena con las expresiones de “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”, las cuales, según el denunciante, le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Maru Campos recordó que la libertad de expresión es un derecho constituido en la Declaración de los Derechos Humanos y está reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Parece que la libertad de expresión se está minando en este país, es lo que faltaba, que se nos quisiera tapar la boca y que quisieran que nos dijéramos nada”.