Van 77 casos activos de gusano barrenador en el estado; reporta Senasica

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizó una actualización de contagios activos de Gusano Barrenador en Ganado (GBG) en donde el estado de Chihuahua presenta 77 casos positivos.
Tan solo ayer se contaban con 63 casos activos y la cifra va en incremento la región sur es la principal afectada.
Los contagios se presentaron en los siguientes municipios:
- Aldama 2
- Allende 6
- Balleza 2
- Camargo 4
- Chinipas 1
- Coronado 14
- Cuauhtémoc 3
- Cusihuiriachi 1
- Delicias 1
- Belisario Dominguez 2
- Parral 3
- Huejotitan 4
- Jimenez 3
- La Cruz 2
- López 4
- Matamoros 9
- Rosales 1
- Rosario 2
- San Francisco de Conchos 1
- San Francisco del Oro 3
- Santa Barbara 1
- Santa Isabel 1
- Valle de Zaragoza 1