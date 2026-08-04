Alcaldesa de Gpe. y Calvo prefiere hacer TikToks que cuidar de la seguridad y desplazados: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Abrego prefiere hacer videos para redes sociales que cuidar de la gente de su municipio.

Ello luego de que este martes se llevó a cabo la entrega de equipamiento a policías municipales de la región sur y la alcaldesa de Guadalupe y Calvo no asistió al evento, enviando en su representación a Jorge Antúnez Candia, director de Seguridad Pública Municipal.

Al respecto, Maru Campos dijo que Guadalupe y Calvo ha sido beneficiado con apoyos para sus policías aún cuando la alcaldesa ha complicado el desarrollo de un subcentro centinela en la región.

“La presidenta municipal prefiere estar haciendo Tik Toks con su hija que estar cuidando de la seguridad y estar cuidando de los desplazados en Guadalupe u Calvo y en las comunidades aledañas”.

Agregó que se tiene una comunicación intermitente con Ana Laura González y que continúan buscando que tenga apertura para cuidar de la gente de que constitucionalmente representa.