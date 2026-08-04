Morena quiere amordazar a periodistas con Reforma de Telecomunicaciones, alerta coordinador del GPPAN

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, rechazó la reforma en materia de telecomunicaciones al considerar que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, podría limitar la libertad de expresión y dar al Gobierno Federal herramientas para controlar la crítica periodística.

El coordinador señaló que la propuesta abriría la posibilidad de presentar quejas, exigir reparaciones e imponer multas por contenidos que incomoden a funcionarios o actores políticos. “Esta reforma lo que pretende es cuidar lo que digan los periodistas sobre el régimen”, expresó Chávez.

El legislador advirtió que los principales afectados serían periodistas, comunicadores y medios de comunicación, quienes podrían enfrentar procedimientos por opiniones, investigaciones o señalamientos contra las autoridades. También cuestionó quién decidiría qué información es verdadera y bajo qué criterios se resolverían las inconformidades.

Chávez sostuvo que una regulación de este tipo afectaría la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información y cuestionar al poder. El posicionamiento fue expresado en el Comité Directivo Estatal del PAN, acompañado por la dirigente estatal Daniela Álvarez y las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.