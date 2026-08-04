Mi lucha no es por el poder, es para traer la 4T a Chihuahua y acabar con el divorcio Estado-Federación: Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a ser el candidato de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, resaltó que su lucha no es por el poder mismo, sino para traer la Cuarta Transformación al estado de Chihuahua y con ello, acabar con el divorcio entre Estado y Federación.

“La lucha que estamos dando es por traer la Cuarta Transformación a Chihuahua. Creo, estoy convencido de que tenemos una gran presidenta con la doctora Claudia Sheinbaum y nuestra lucha es por seguir construyendo este segundo piso de la Cuarta Transformación ahora a nivel del estado de Chihuahua”, dijo Pérez Cuéllar.

Asimismo, el presidente municipal con licencia de Juárez explicó que “esto no es una lucha en sí por el poder mismo, sino para traer la Cuarta Transformación al estado. Eso es lo que a mí me motiva, desde luego, respeto las declaraciones de todos y de todas, pero esta es una lucha por traer la Cuarta Transformación, por apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y por acabar con el divorcio del gobierno de Chihuahua con el gobierno de México”.

Y es que Cruz Pérez Cuellar añadió que “eso es algo que le hace mucho daño a Chihuahua y es un divorcio que viene desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Entonces, imagínense, ya terminó el sexenio de López Obrador, ya van dos años de la presidenta Sheinbaum y el gobierno de Chihuahua sigue distanciado, divorciado, eso hay que solucionarlo”.