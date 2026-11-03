Rescata AEI a can atropellado en la carretera Parral- Jiménez

En continuidad con las acciones de protección y bienestar animal, personal de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, rescató a una perrita que fue atropellada a la altura del kilómetro 03 de la carretera Parral- Jiménez.

La acción tuvo lugar este martes 03 de noviembre, cuando los Policías Investigadores que recorrían el referido tramo, se percataron de la presencia del can herido, por lo que se detuvieron a auxiliarlo.

En apego a los protocolos de actuación, los Agentes resguardaron al can, el cual quedó bajo el cuidado y custodia del médico veterinario de la Asociación Civil Recuperando Amor, en donde recibirá los cuidados y atenciones necesarias para su recuperación.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso con la protección y el bienestar animal, mediante la atención oportuna de situaciones de riesgo y la colaboración con asociaciones civiles que contribuyen al cuidado y resguardo de animales en situación de vulnerabilidad