Inicia mañana ciclo agrícola con apertura de La Boquilla, alcanzará riego para 4 de 10 hectáreas

Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias dio a conocer que mañana sábado en punto de las 8:00 dará inicio el ciclo agrícola 2026, con la apertura de las compuertas en la presa La Boquilla mientras que el domingo se hará lo mismo con la presa Las Vírgenes (Francisco I. Madero).

El alcalde expresó que únicamente se podrán regar 4 de 10 héctareas, dados los niveles de almacenamiento que tienen actualmente las presas, siendo del 37.99 por ciento para La Boquilla y 69.37 por ciento para Las Vírgenes, según el reporte diario que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Junto con el inicio del ciclo agrícola se llevará a cabo una misa de acción de gracias en donde el sector agrícola pedirá para que este año se registren lluvias copiosas que ayuden a aumentar el nivel de superficie cultivada.

Asimismo, se espera que las cosechas tengan un precio redituable, recordando que en 2025 la cebolla no tuvo valor, pagándose a 2 pesos el kilo, costo que apenas alcanzó para cubrir los costos de producción.