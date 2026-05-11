Inicia juicio contra Lenín Moreno por caso Sinohydro en Ecuador

Quito. El juicio por el caso de mayor corrupción y en el que el principal sindicado es el ex vicepresidente Lenín Moreno, acusado de beneficiarse con más de un millón de dólares en sobornos a cambio de favorecer a la empresa china Sinohydro en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, instalada en la Amazonia ecuatoriana, comenzó este lunes.

En la primera parte de la audiencia, el fiscal Carlos Alarcón presentó el alegato y ahí explicó que entre 2008 y 2018 se estructuró un entramado de corrupción para que servidores públicos y personas privadas se beneficiaran tras la adjudicación del proyecto.

Para eso, la empresa Recorsa —con domicilio en Ecuador y Panamá— fue utilizada para legalizar la recepción de 76 millones de dólares en sobornos, tal como en su momento ya lo habían denunciado el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas (ahora detenido en la mayor cárcel de seguridad, sin pruebas y tras haber recibido asilo de parte del gobierno de México, en abril de 2024).

Según Alarcón, el pago habría sido de 4 por ciento del total del contrato, a través de cheques y transferencias. En su relato, el fiscal señaló que alrededor del movimiento del dinero de los sobornos se identificaron varios grupos de personas. En primer lugar, el núcleo familiar del entonces vicepresidente (2007-2013), quien después fue presidente (2017-2021), Moreno, junto a su esposa, hija, cuñada y hermanos. A ellos se une el núcleo familiar de Conto Patiño (su amigo personal de muchos años), con sus hijos, su yerno, su nieta y sus abogados, quienes habrían recibido más de 58.8 millones de dólares en sobornos, repartidos en diversas cuentas y compras de bienes e inmuebles.

En ninguno de los casos de corrupción investigados en Ecuador hasta ahora se habría señalado una cifra de esa magnitud, a pesar de que en estos días está en marcha otra investigación que involucra al gobierno de Daniel Noboa, por 110 millones de dólares. La cifra de 76 millones de dólares, como el eje central del Caso Sinohydro (anteriormente conocido como Ina Papers), es considerada por la Fiscalía General del Estado como la trama de sobornos más grande investigada en la historia de Ecuador.

Todo inicia por lo que se conoce como la “Fórmula del 4%”, pues ese porcentaje, según la investigación fiscal, es el monto que la empresa china Sinohydro pagó (unos 76 millones de dólares) en sobornos para asegurar la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Esta cifra representa 4 por ciento del valor total de la obra, que ascendió a casi 2 mil millones de dólares. De acuerdo con las pesquisas realizadas, ese dinero habría salido del Exim Bank de China y circulado a través de paraísos fiscales en Panamá, donde el hermano de Lenín Moreno habría tenido más de una cuenta.

Después de la audiencia de formulación de cargos, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia abocará conocimiento para dictar sentencia en los próximos días. En otros casos, tras la acusación fiscal se dictan medidas cautelares como arraigo en el país, grilletes electrónicos, congelación de cuentas y la prohibición de enajenación de bienes.

Para Alarcón, el delito que se investiga es cohecho y no “lavado de activos”, como se ha procesado a otros actores políticos, pues implica el pago de beneficios a funcionarios públicos a cambio de contratos estatales.

Moreno dejó Ecuador tras su salida de la presidencia en mayo de 2021. Primero se instaló en Florida, Estados Unidos, para supuestamente dar charlas en universidades, pero cuando empezaron a surgir las denuncias se trasladó a Asunción, por una delegación del secretario de la Organización de Estados Americanos, en 2022. Paraguay no tiene un acuerdo de extradición con Ecuador. Desde esa fecha no había regresado y lo hizo el 6 de mayo último.