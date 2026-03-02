Inicia Ichidii renovación de becas para estancias infantiles en el centro-sur del estado

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichidii) iniciará esta semana el proceso de renovación de becas para estancias infantiles, en municipios de la región centro-sur del estado.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, informó que este 3 de marzo se visitarán los municipios de La Cruz, en un horario de 9:00 a 10:00 de la mañana; Camargo, de 11:00 de la mañana a 1:30 de la tarde; Jiménez, de 2:30 a 5:00 de la tarde y López, de 3:00 a 4:00 de la tarde.

El miércoles la atención será en Delicias, Meoqui, Julimes, Rosales y Saucillo, y continuará el jueves de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde. El viernes 6 de marzo será de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Loera recordó que este apoyo cuenta con un tabulador de acuerdo con las necesidades de las niñas y niños: una beca regular de mil pesos mensuales, que puede incrementarse hasta 2 mil 200 pesos en caso de que la niña o el niño tenga alguna discapacidad o pertenezca a un sector poblacional en situación de alta vulnerabilidad.

El funcionario invitó a madres y padres de familia a aprovechar este proceso de actualización en el programa de becas, para recibir el apoyo que otorga el Gobierno del Estado a través del Ichidii y así puedan acudir a sus trabajos, con la tranquilidad de que sus hijas e hijos son bien atendidos.

Para mayores informes comunicarse a las oficinas del Instituto en la Zona Centro, al teléfono (614) 414-80-41.