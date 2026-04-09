Inhuman 41 cuerpos no identificados en Cuauhtémoc

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en conjunto con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, llevó a cabo este jueves 09 de abril la inhumación de 41 cuerpos que se hallaban sin reclamar o sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Los trabajos para la disposición de los cadáveres, iniciaron desde la tarde del miércoles 08 de abril con la apertura de fosas por parte de personal del panteón municipal número 3 así como el traslado de los ataúdes con los cuerpos.

El Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que la inhumación realizada en el panteón municipal, permitirá desahogar de manera parcial las instalaciones del Servicio Médico Forense.

De los 41 cuerpos que fueron inhumados 37 corresponden a masculinos, tres son del sexo femenino y uno sin determinar.

Las causas de fallecimiento son: homicidio, suicidio, hechos de tránsito como choques o atropellos, accidentales como caídas, causas naturales y un caso por inanición (desnutrición severa).

El coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Occidente, Edmundo Chacón Lazo, afirmó que a los 41 cuerpos se les hicieron los estudios técnicos y científicos y se les toma muestra para una posible identificación posterior.

Dijo que, si en un futuro acude alguien a tratar de identificar, se le toman las muestras, se hace el cotejo correspondiente lo que permitirá informarle en qué lugar específico se encuentra su familiar en caso de obtener resultado positivo.

Con estas acciones, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente refrenda su compromiso de acerca la justicia a la ciudadanía, brindándole seguridad y certeza en el caso de personas reportadas desaparecidas.