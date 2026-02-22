Inhabilita SSPE campamento presuntamente utilizado por grupo criminal en Guadalupe y Calvo

A través de la colaboración interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la localización e inhabilitación de una zona de campamento presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los hechos se registraron durante la tarde del 21 de febrero, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Policía del Estado, realizaban recorridos de disuasión del delito y operatividad táctica en la zona serrana.

Fue durante estos patrullajes que se detectó un campamento en las inmediaciones de una brecha, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda y presencia policial en varios kilómetros a la redonda, el cual mantendrá una operatividad permanente y coordinada en la región para la localización de objetivos prioritarios.

En el sitio, los elementos procedieron a la inhabilitación del campamento, donde se localizaron diversos materiales para acampar y víveres, mismos que fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos.

Estas acciones reflejan el compromiso de la Policía del Estado para mantener presencia permanente y realizar labores de proximidad y disuasión del delito en la zona serrana, con el objetivo de inhibir la operatividad criminal y garantizar la seguridad de las comunidades, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.