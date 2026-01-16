Ingresará este fin de semana el frente frío 29; persistirán las bajas temperaturas

Este viernes, la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 28 sobre el norte, noreste, centro y sureste del país, así como el ingreso por la noche de un nuevo frente frío (posible número 29) sobre el norte y noreste de México, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de muy frío a frío por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a parcialmente nublado.

#FrentesFríos 28 y 29 mantendrán bajas #Temperaturas en estados de las mesas del Norte y Central este fin de semana.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste y noreste, incluye: Matachí, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Nonoava, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas suroeste y sureste, incluye: Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López y Coronado.

Las lluvias pueden estar acompañadas de caída de aguanieve y/o en partes altas de la sierra por la noche de viernes y madrugada de sábado, incluye: Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y El Vergel.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 20/5, Juárez 18/2, Janos 19/-1, Madera 15/-2, Temósachi 17/-4, Cuauhtémoc 18/1, Ojinaga 21/4, Delicias 22/4, Camargo 22/3, Jiménez 22/3, Parral 21/4, Creel 15/-2, Chínipas 30/13, Guachochi 15/-1, El Vergel 14/-3.