Ingresa la cuarta tormenta invernal; traerá vientos fuertes, chubascos aislados y aguanieve en la región serrana

Este martes, la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con un río atmosférico, generarán ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados.

Se pronostica que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas, E.U.A. y deje de afectar al país.

Por lo que se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden superar los 75 km/h en municipios del suroeste como Balleza.

En municipios como Ocampo, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Nonoava, Matamoros, Coronado, Jiménez las ráfagas podrían superar los 65 km/h.

En municipios del norte, noroeste, centro y sureste las ráfagas podrían superar los 55 km/h.

Estas condiciones pueden generar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros como Chihuahua–La Junta y Chihuahua–Jiménez.

Asimismo, se prevén lluvias dispersas a moderadas en Casas Grandes, Madera, Moris, Uruachi y Chínipas, al igual que precipitaciones aisladas a dispersas en Juárez, Guadalupe, Janos, Ocampo, Guazapares, Urique y Batopilas.

En lo que compete a los municipios de Ahumada, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guachochi, Jiménez, Camargo y Ojinaga, se prevén lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y posible caída de aguanieve o nieve en partes altas de la sierra, especialmente durante la madrugada del martes.