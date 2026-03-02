Ingresa el frente frío 38, pero prevén lunes caluroso en territorio estatal; Chihuahua capital alcanzará los 31°C

Para este lunes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de chubascos en Chihuahua y Durango, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, todas con descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como muy frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, y de componente sur en Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.