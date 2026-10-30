Informa SSPE recomendaciones evitar páginas falsas y ofertas fraudulentas durante El Buen Fin

Ante el incremento de las compras en línea durante El Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alerta a la ciudadanía sobre posibles fraudes mediante páginas web y perfiles falsos en redes sociales que suplantan la identidad de establecimientos comerciales para ofrecer productos y promociones engañosas.

Esta modalidad consiste en crear sitios que simulan pertenecer a tiendas reconocidas, donde los ciberdelincuentes publican descuentos excesivos, precios atractivos y promociones por tiempo limitado para generar confianza y presionar a las personas a realizar pagos anticipados por artículos que nunca reciben.

Para evitar ser víctima de este tipo de engaños, la SSPE, a través de la Policía Cibernética, emite las siguientes recomendaciones:

* Verifica que las páginas web y los perfiles comerciales sean auténticos antes de realizar una compra.

* Desconfía de descuentos excesivos o promociones que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

* Evita ingresar a enlaces de ofertas recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos de procedencia desconocida.

* No realices depósitos ni transferencias a cuentas personales desconocidas sin verificar previamente al vendedor.

* Utiliza métodos de pago seguros y conserva los comprobantes de tus compras.

* Antes de realizar cualquier pago, puedes comunicarte con la Policía Cibernética del Estado y compartir el enlace del sitio web o perfil comercial para solicitar una revisión preventiva e identificar posibles indicios de fraude.

La dependencia exhorta a la población a no dejarse llevar por la urgencia de las ofertas y verificar siempre la procedencia de los productos y establecimientos, a fin de proteger su dinero y evitar afectaciones a su patrimonio durante esta temporada de compras.