Invierte SEyD 11.7 mdp en gas LP para planteles educativos del estado

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició la dispersión del apoyo para el suministro de gas LP, en beneficio de más de 300 mil estudiantes de educación básica, como medida preventiva ante el descenso de temperaturas de la temporada invernal en la entidad.

La inversión global de 11 millones 700 mil pesos se destina a planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial e indígena, así como a oficinas administrativas de los subsistemas estatal y federalizado en las distintas regiones de la entidad.

Durante la entrega de apoyos en la Secundaria Federal No. 11, la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, señaló que el recurso busca garantizar que niñas, niños y jóvenes estudien en espacios acondicionados durante los meses de frío.

Asimismo, exhortó a las estructuras administrativas a dar seguimiento a los requerimientos de cada plantel educativo y reconoció la coordinación con la representación sindical y los comités de madres y padres de familia.

Por su parte, la directora de la Secundaria Federal No. 11, Juana Gil Murillo, indicó que este apoyo permite atender las necesidades operativas de los calefactores en los planteles.

Autoridades educativas señalaron que estos recursos permiten a las directivas escolares programar el llenado de tanques y preparar las aulas antes de la llegada de los frentes fríos más intensos.