Entrega Estado apoyos alimentarios, educativos y productivos a familias de Guazapares

El Gobierno del Estado, a través de varias dependencias entregó apoyos en Témoris, municipio de Guazapares, a fin de atender necesidades de alimentación, educación y desarrollo integral de las familias de la región serrana.

Se efectuó el reparto de 303 despensas por parte del DIF y 100 más a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC); la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 300 apoyos de maíz y frijol y 300 cobijas para contribuir al bienestar de la población.

A su vez, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) hizo entrega de 2 mil 752 paquetes de útiles escolares y 650 mochilas, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) destinó 100 paquetes para respaldar las actividades productivas de la región.

La suma de esfuerzos entre las instancias estatales permite acercar apoyos de manera directa a diversas comunidades, con el propósito de atender las necesidades y fortalecer las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente de quienes más requieren acompañamiento.

La SPyCI continuará con acciones coordinadas con los municipios, para dar una atención con sentido humano, que trabaja para generar mejores oportunidades para las familias de la Sierra Tarahumara.