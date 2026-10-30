Analiza PT apoyo a Cruz Pérez Cuéllar; se reunirán por posibles candidaturas

Tania Aguilar, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) señaló que aun están en mesas de candidaturas por lo cual aún esta en “veremos” el apoyo a Cruz Pérez Cuéllar por parte de la “verdadera izquierda”.

“Hay un respaldo a nuestra compañera Andrea Chávez, esta claro desde la contienda interna, pero bueno ella no fue designada por la gubernatura, pero estamos en la espera de una determinación en la mesa nacional de candidaturas para poder seguir adelante en eso mientras tanto nosotros tenemos que continuar con la edificación de nuestros perfiles”, comentó.

En este sentido indicó que el PT siempre estuvo a favor de Andrea Chávez, quien no fue favorecida en las encuestas de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo cual en la mesa de candidaturas estará en análisis el apoyo al coordinador Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional, Cruz Pérez Cuéllar.

“Nuestro apoyo a la 4ta Transformación está firme y de eso no hay duda, somos el verdadero motor y somos la verdadera izquierda, tan es así que damos el espacio a verdaderos perfiles”, comentó.

Destacó que los principios de un verdadero movimiento de izquierda y con principios siempre han sido parte del PT.