Gana chihuahuense el Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2026

– _Alan Andrés Romero obtuvo el primer lugar en la categoría microvideos, con su producción “Los riesgos de la IA”_

Con su producción “Los riesgos de la IA”, el joven Alan Andrés Romero ganó la categoría Microvideos del Concurso Nacional de Transparencia en Corto, con lo cual se convirtió en el primer chihuahuense que obtiene este galardón.

El secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, hizo extensiva la felicitación y dijo que este año, hubo una mayor participación de las y los jóvenes.

“Este triunfo es también un reconocimiento al talento de quienes, con creatividad y mirada propia, son capaces de abordar temas actuales y convertirlos en una lección para todo el país”, enfatizó.

La premiación que incluye un reconocimiento y un incentivo por 60 mil pesos, se realizará el 25 de noviembre del presente, en el marco de la Reunión Nacional de Contralorías Estado-Federación.

El trabajo busca evidenciar que ocho de cada diez personas, no distinguen entre un video real y uno generado con Inteligencia Artificial.

La videograbación muestra cómo una imagen creada con IA, cambia a la de una persona real. Lo que advierte que la desinformación ya no se lee, sino que se ve, por lo que, Romero, recomienda no creer todo lo que se observa.

Fierro Duarte añadió que este triunfo que pone en alto el nombre del estado a nivel país y que la dependencia que encabeza, continúa con la apuesta de darle espacio y voz a la juventud, con la convicción de que su talento y creatividad son una fuerza que mueve a Chihuahua hacia adelante.