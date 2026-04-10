Inflación en México se disparó en marzo; precios crecieron 4.59% anual

La inflación en México se disparó durante el mes de marzo, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banco de México (Banxico) y reportó su mayor nivel para lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, con lo que en comparación anual los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.

Con ello, la inflación se aceleró por tercer mes consecutivo, mientras que se mantuvo por segundo mes fuera del rango objetivo del banco central de 3% +/-1 punto porcentual, con lo cual analistas auguran cautela por parte de Banxico, cuya próxima reunión se realizará el 7 de mayo.

Sondeo previo anticipaba un alza mayor

El mercado ya descontaba que la inflación se acelerara en marzo, aunque a un mayor nivel. El sondeo de Reuters arrojó que se esperaba que los precios al consumidor incrementaran 4.63% anual en el mes.

El dato de marzo es el mayor nivel para la inflación desde octubre del 2024, cuando en medio del cambio de gobierno los precios al consumidor aumentaron 4.76 por ciento.

“El repunte de la inflación general en marzo evidencia un entorno de presiones que posterga la convergencia hacia la meta inflacionaria del 3.00% de Banxico. Dichas presiones provienen principalmente del componente no subyacente, impulsado por alzas volátiles en productos como jitomate, pollo y papa. La disminución observada en la inflación subyacente a pesar de su persistencia es consistente con el recorte de tasa por parte de Banxico en su reunión del 26 de marzo, adoptando una postura más flexible sin comprometer el anclaje de expectativas”, indicó Valmex en un análisis.

El mes pasado, aún con el dato de inflación fuera del rango, Banxico sorprendió al mercado y recortó su tasa de interés de 7.00 a 6.75%, en una decisión dividida, como se confirmó en las minutas que se difundieron este jueves.

“Pese a que la inflación se ubica en su nivel más alto en 17 meses y se mantienen importantes riesgos al alza, en su última decisión de política monetaria Banxico decidió recortar su tasa de interés de referencia, ante la debilidad que ha mostrado la actividad económica. Sin embargo, la Junta de Gobierno modificó nuevamente su guía prospectiva, dando señales de una posible pausa. Por lo anterior, estimamos que, en su reunión del 7 de mayo, Banxico mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia en 6.75%”, indicó Monex.

Presión en servicios y frutas y verduras

Al interior del informe del Inegi, se observó que el repunte en la inflación se debió a la persistencia de presiones en el sector de servicios, así como una presión adicional en el rubro de frutas y verduras.

En el caso de la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, esta se ubicó en un nivel de 4.45%, ligeramente menor al dato de 4.50% del mes previo.

Dentro de este rubro, la mayor presión se dio en los servicios, donde los precios aumentaron 4.51% anual en marzo, mientras que las mercancías se encarecieron en 4.38% anual.

“Al interior, la tasa anual de las mercancías alimenticias se moderó a 5.78% desde 6.20% de febrero, lo que parece confirmar que comienzan a ceder los efectos del IEPS de inicios de año y, con ello, aumenta la posibilidad del argumento de que fue un efecto de una sola vez, sin generar mayores efectos contagio en otros bienes y servicios”, explicó un informe de Kapital Grupo Financiero.

Del lado de la inflación no subyacente, ésta tuvo un repunte al pasar de 2.44% anual en febrero a 5.05% anual en marzo.

Dentro de ésta, los productos agropecuarios registraron un alza de precios de 8.77%, impulsado por el rubro de frutas y verduras, las cuales se encarecieron en 21.77% anual. Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron en 2.21% anual en marzo.

Componente no subyacente mete presión

“El repunte de la inflación en marzo estuvo explicado, principalmente, por el componente no subyacente, en particular por el aumento en precios agropecuarios, lo que sugiere la presencia de choques de oferta de carácter volátil. No obstante, si bien es probable que se observe una corrección gradual a la baja conforme avance el ciclo agrícola, particularmente del jitomate, el panorama sigue siendo de riesgos persistentes en este precio porque se trata de un proceso impulsado por factores climáticos, costos de producción, logística y condiciones económicas tanto internas como externas”, agregó Kapital.

En las minutas de la reunión de política monetaria de hace dos semanas, difundidas ayer, la Junta de Gobierno del banco central precisó que la inflación no subyacente que se ha registrado en los últimos meses se convirtió en un elemento de presión para este indicador, junto con los efectos indirectos del conflicto de Medio Oriente; empero, los efectos dependerán de cuánto dure este enfrentamiento.

Jitomate continúa encareciéndose

Visto desde la incidencia mensual en la inflación, el jitomate fue el producto que tuvo más impacto en la cartera de las y los mexicanos en marzo, con un aumento mensual fuerte de dos dígitos.

Así, los productos con precio al alza que pegaron a la cartera fueron:

Jitomate 42.01% Transporte aéreo 26.28% Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.92% Pollo 2.82% Vivienda propia 0.33% Papa y otros tubérculos 14.92% Electricidad 2.17% Tomate verde 16.46% Limón 18.26% Pepino 42.71%

En contraste, los siguientes productos le dieron un respiro a las economías de los hogares mexicanos: