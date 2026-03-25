Inflación del 4.63% dio incremento al precio de las verduras

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante el incremento de inflación del 4.63% se ve afectación grave en el precio de algunos alimentos, principalmente en verduras.

En este sentido destacó que el incremento del precio de los combustibles ha dado un impacto económico en algunos alimentos en cuanto a su transporte, además de una inestabilidad financiera que provoca el incremento de precios.

“Ya lo estamos viendo el incremento en los alimentos como el tomate, limón, calabaza en si todas las verduras, esto impactará al sector restaurantero y al consumidor final”, comentó.

Cabe destacar que el precio del combustible impacto también el costo de los vuelos con un incremento del 20% lo cual consideran un impacto para el proceso de juntas.