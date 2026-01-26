INE pagaría más de un mdp por documental sobre elección de Poder Judicial; Humphrey se deslinda

Ciudad de México. Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la semana pasada en su portal la adjudicación de un contrato a Gilberto Solís para que realizara un documental sobre la elección del Poder Judicial, por el que se pagaría más de un millón de pesos, la consejera electoral Carla Humphrey se deslindó de ese acuerdo y lo consideró un gasto innecesario.

En su perfil de la red social X, la consejera electoral aseveró que el INE contaba con los recursos materiales y humanos para realizar la “mini serie” con elementos gráficos de la autoridad electoral.

Señaló que se distancia de esa adjudicación hecha por otros funcionarios electorales que tienen vínculos con quien está a cargo de dicho documental.

Lo anterior, porque dentro del instituto circuló información de que Solís Mendívi, quien aparece como representante de empresas en comunicación, es cercano a una de las asesoras de la presidenta del INE, de nombre Lourdes Peña.

La consejera escribió además que entre sus atribuciones “no se encuentra ninguna relacionada con adquisiciones de bienes y servicios institucionales”, pero se aparta de esta contratación, en la que “participaron diversas personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio Instituto, aunque todas en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”.

Esta adjudicación causó polémica porque la miniserie que contaría la historia de la primera elección del Poder Judicial tendría un costo de aproximadamente un millón 157 mil pesos.

De igual forma, se ha cuestionado que el productor del proyecto, Gilberto Solís, esté implicado en un caso de desvío y simulación de contratos, equivalentes a más de 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo.