Incremento en empleos es por manufactura; señala Canaco



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que ante el incremento de empleos formales durante el mes de febrero se debe a que aún no hay un impacto fuerte en temas como aranceles, la principal actividad de generación de empleo es manufactura.

El líder del comercio formal comentó que el comercio es generador de empleo pero en primer lugar en el estado está la manufactura que permite una movilización fuerte o baja en la generación de empleos al mes.

“Tenemos una gran cantidad de empresas aeroespaciales que de alguna manera no han entrado en los tratados recientes o en las cancelaciones recientes y esto representa un incremento”, comentó.

Asegura que no son las que menos emplean, no se han visto afectadas por recortes y esto beneficia más al estado y la formalidad del estado.

Cabe destacar que según indicadores del Pics se dio a conocer que Chihuahua cerró el mes de febrero con 2 mil 901 puestos de trabajo nuevos.