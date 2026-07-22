Incrementarán ventas 15% en el centro por útiles escolares

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que se espera un incremento del 15% en ventas por el regreso a clases.

En este sentido destacó que las papelerías entran oportunidades para el comercio poniendo de ejemplo a Leocar en la calle 20 y Rosales, Newberry y Zero que se localizan en la calle Victoria.

“Esperamos un incremento del 15R en realidad el centro cuenta con muchas papelerías y con variedad para todos los chiquitines que regresan a clases, con la compra de útiles y muchos padres no se esperan hasta el último momento”, comentó.

Cabe destacar que a partir del primer fin de semana de agosto se comenzará con la actividad en compras por útiles escolares.