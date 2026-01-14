Incrementa afluencia en Comedores NutriChihuahua, hasta el triple por bajas temperaturas

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) reportó una afluencia constante de personas en los comedores comunitarios del programa NutriChihuahua, ante las bajas temperaturas registradas en la entidad.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, dio a conocer que se mantienen activos los 40 comedores comunitarios distribuidos en la capital, cabeceras municipales y seccionales, para servir alimento caliente a quienes más lo necesitan.

En promedio se reciben entre 30 y personas al día, mientras que, con el descenso de temperaturas en la presente semana, se han atendido hasta 100 personas.

Estos espacios se encuentran debidamente equipados para brindar atención a sectores prioritarios de la población, como adultos mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia y sus hijos, personas en busca de empleo, integrantes de pueblos originarios y en situación de movilidad.

Extendió la invitación a quienes atraviesan por una situación complicada, para que acudan al comedor más cercano a su domicilio y no se queden sin alimento.

En la capital del estado se ubican en los centros comunitarios de las colonias División del Norte, Los Pinos, Popular, San Jorge, Villa Revolución, Manuel Buendía, Madera 65 y Jardines de Oriente.

También hay en Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Juárez, Madera, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava, Ojinaga y Urique.

Loera reiteró el compromiso de la SDHyBC, de garantizar el correcto funcionamiento de los comedores comunitarios, así como el abasto y la calidad de los alimentos, con un servicio digno, oportuno, de calidad y gratuito.