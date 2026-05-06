Claudia Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional, saldrán a saludar al balcón

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional este 6 de mayo. El grupo podría saludar desde el balcón antes de sus conciertos en la CDMX.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que sostendrá un encuentro con la banda surcoreana BTS en Palacio Nacional, en pleno corazón de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que la reunión se llevará a cabo este mismo día a las 17:00 horas. Aunque será un encuentro breve y sin acceso directo para el público por motivos de seguridad, Sheinbaum adelantó la posibilidad de que los integrantes del grupo; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se asomen al balcón para saludar a sus fans mexicanas, conocidas como ARMY.

La visita de BTS ocurre a solo un día del inicio de sus conciertos en la Ciudad de México, donde se presentarán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial ARIRANG.

La expectativa ha sido desbordante. Los boletos para las tres fechas se agotaron en cuestión de minutos, con más de un millón de personas intentando acceder a cerca de 150 mil entradas disponibles, confirmando el impacto del grupo en el público mexicano.

BTS dio inicio a su gira mundial Arirang sin importar la fuerte lluvia que cayó en Goyang, Corea del Sur (HANDOUT/AFP)

Claudia Sheinbaum hace petición para que BTS tenga más conciertos en México

El encuentro no es un hecho aislado. Desde principios de 2026, Sheinbaum ha mostrado interés en el fenómeno cultural que representa BTS. En enero, tras el anuncio de los conciertos, calificó su visita como un evento “histórico” y subrayó el vínculo entre la banda y la juventud mexicana.

Incluso, la presidenta envió una carta formal a Lee Jae-myung solicitando ampliar las fechas o generar alternativas para que más fans pudieran asistir. Semanas después, confirmó haber recibido una respuesta positiva del gobierno surcoreano, que canalizó la petición a los promotores del grupo.

BTS (Getty Images )

Ahora, con este encuentro en Palacio Nacional, la visita de BTS adquiere una dimensión inédita: no solo como un fenómeno musical, sino como un puente cultural entre México y Corea del Sur que moviliza a toda una generación.