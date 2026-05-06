Obtiene Fiscalía sentencia de 16 años de prisión, dictada a imputado por homicidio y robo de vehículo

En abril de 2025 se robó un vehículo de la plataforma In Driver y en la huida atropelló a la víctima mortal en la colonia Nuevo Triunfo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra del imputado Juan Daniel C. R., por los delitos de robo agravado y homicidio, que cometió a dos víctimas.

Ante el caudal probatorio que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Por medio de las investigaciones ministeriales de la causa penal 1642/2025, se demostró que el 25 de abril 2025, cerca de las 21:40 horas, el ahora sentenciado, en compañía de diverso coimputado, solicitó un servicio de trasporte a través de la plataforma In Driver.

Ambos abordaron un automóvil marca Toyota, línea Yaris, modelo 2017, de color negro, y en el trayecto, le apuntaron al conductor con un arma de fuego, amenazándolo de muerte y obligando a descender del vehículo.

La víctima solicitó ayuda a los números de emergencia, y al detectar el vehículo robado se inició una persecución, que derivó en el atropello de un masculino de iniciales A.C.F., quien caminaba por la banqueta, fue proyectado varios metros y perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Además, los prófugos perdieron del control de vehículo y lo impactaron contra una barda, en la colonia Nuevo Triunfo.

Juan Daniel C.R., también fue condenado a pagar la cantidad de un millón 410 mil 728 pesos, por la reparación del daño por el homicidio, y a pagar la cantidad de 202 mil pesos al propietario del vehículo.

Cabe señalar que el Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó auto de apertura a juicio oral por el otro coimputado, José Antonio D.P. y/o José Roberto D.P.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.