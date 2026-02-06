Incendio en Jardines de Oriente consume 3 viviendas

Un fuerte incendio se presentó esta tarde en la colonia Jardines de Oriente en donde tres domicilios resultaron con daños.

Tres domicilios en la calle parque España y parque Narváez resultaron con daños, el incendio comenzó en la parte posterior de los domicilios en hierva y basura de un terreno baldío mismo que alcanzó los domicilios.



Se dice que en dicho zona pernoctan varias personas, pero al momento del hecho no se encontraban habitadas ni en el terreno baldío.



Policías y bomberos reportan solo daños materiales, debido al fuego fueron necesarios a dos unidades extintoras y una pipa de agua.