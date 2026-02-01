Incendio deja daños totales en vivienda de la colonia Centro en Cuauhtémoc

La mañana del 1 de febrero de 2026, se atendió un incendio en una casa habitación ubicada en el cruce de avenida Sebastián Lerdo y calle 8ª. La alerta fue emitida por el Departamento de Bomberos Base Cuauhtémoc, cuyos elementos ya se encontraban sofocando el fuego al arribo de Policía Municipal y Vialidad, quienes brindaron apoyo en la zona.

Durante las labores de control, personal de Protección Civil de Cuauhtémoc, detectó que el incendio provocó cortocircuitos en el cableado, por lo que se procedió a cortar el suministro de energía eléctrica y se dio aviso a CFE, cuyos trabajadores acudieron al lugar.

El propietario del inmueble, indicó que se encontraba trabajando cuando se percató del siniestro, el cual —según refirió— inició en el exterior y se propagó hacia el interior de la vivienda. De acuerdo con la valoración del cuerpo de bomberos, la casa habitación presentó daños totales. No se reportaron personas lesionadas.