Inauguró UACH el X Congreso Nacional de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua inauguró el X Congreso Nacional de Ciencias Sociales, un espacio académico que reúne a especialistas para presentar y debatir sus más recientes aportaciones teóricas y metodológicas, así como hallazgos de investigación, diagnósticos y propuestas de solución a problemáticas nacionales.

Durante cinco días, el congreso desarrollará una amplia agenda que incluye mesas de trabajo, conferencias y mesas magistrales organizadas en torno a 23 ejes temáticos. Además, se llevarán a cabo 25 presentaciones de libros y una feria editorial con publicaciones recientes en el ámbito de las Ciencias Sociales.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mtro. Mario Alberto Duarte Bustillos, acompañado por destacadas figuras del ámbito académico y gubernamental, entre ellas el Dr. Jorge Cadena-Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM; la Dra. Marcela Amaro Rosales, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; la Dra. Carolina Depetris, directora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM; el Dr. Ricardo López Santillán, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C., así como el Lic. Irving Rafael Loera Talamantes, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, en representación de la gobernadora del estado, y el presidente municipal de Chihuahua, Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza.

En su mensaje, Duarte Bustillos subrayó la importancia de preservar valores fundamentales como la justicia y la dignidad en un contexto político cambiante. Asimismo, destacó el impacto de la inteligencia artificial en la transformación de los mercados, por lo que obliga a replantear estructuras y enfoques desde estas disciplinas.

“Las ciencias sociales no deben limitarse, tenemos la responsabilidad de orientar este esfuerzo; las universidades ocupan un lugar estratégico, no solo como espacios académicos, sino como conciencia crítica”, expresó.

El X Congreso Nacional de Ciencias Sociales se consolida como un foro clave para el análisis y la reflexión colectiva sobre los desafíos actuales del país, fortaleciendo el vínculo entre la investigación académica y la realidad social.