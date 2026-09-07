Trump “anexa” a México, Canadá y Groenlandia a EE.UU.; Claudia Sheinbaum lanza mensaje sobre soberanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este lunes tras publicar en redes sociales una imagen que muestra que el territorio de su país se extiende por toda América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió sin mencionar a Trump: “México no es ni será colonia ni protectorado”.

Trump hizo su publicación por la mañana en su plataforma Truth Social, donde difundió un mapa del continente en el que los colores de la bandera de Estados Unidos abarcan no solo esa nación sino también Canadá, Groenlandia, México, las islas del Caribe y los países centroamericanos.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, esta no es la primera vez que hace comentarios sobre la posibilidad de que el territorio de Estados Unidos se extienda.

Previamente, ha dicho que su Gobierno está interesado en que Groenlandia forme parte de Estados Unidos, ha planteado que Canadá sea el estado 51 de EE.UU. y decidió cambiar a “Golfo de América” el nombre del Golfo de México, a pesar de que este es reconocido internacionalmente.

Tanto Dinamarca —al que pertenece Groenlandia— como Canadá y México han rechazado rotundamente estas ideas.

Este lunes, un par de horas después de la publicación de Trump, Sheinbaum dijo en su cuenta de X: “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

Desde que Trump comenzó su segundo mandato, Sheinbaum asegura que su Gobierno busca tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos en temas como seguridad, comercio y migración, siempre que sea sin subordinación.

El martes pasado, durante el mensaje que dio por su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum reconoció que el trato con Estados Unidos ha tenido “dificultades” pero aseguró que ella ha tomado la decisión “de siempre buscar el entendimiento”.

En la estrategia de seguridad nacional que Trump publicó a finales de 2025, estableció que su Gobierno busca expandir la presencia de Estados Unidos en el continente y que su influencia vuelva a ser hegemónica.