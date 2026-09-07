Detiene AEI a mujer con casi un kilo y medio de mariguana en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Franshesca Korina G. R., por posesión de casi un kilo y medio de droga, en Ciudad Juárez.

La detención de la citada persona de 28 años de edad, fue en el cruce de las calles Garambullo y Avena de la colonia El Granjero, cuando los agentes hacían recorridos de combate frontal a los delitos de alto impacto.

En el lugar le marcaron el alto a la femenina de 28 años de edad, y al realizarle una revisión, encontraron entre sus pertenencias una bolsa de color negro, que contenía una hierba verde con las características de la mariguana con un peso total de 1.405 kilogramos.

La mujer, quien refirió pertenecer al grupo delictivo “La Empresa”, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).