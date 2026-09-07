Paquete Económico 2027 será responsable, acorde a la realidad del país y permitirá enfrentar gastos que la nación exige, según Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que el Paquete Económico 2027 que recibirá la Cámara de Diputados mañana a las 6 de la tarde, será responsable, acorde a la realidad que el país está viviendo y le permita al gobierno enfrentar los gastos propios que la nación exige.

Subrayó que, hasta este momento, no tiene conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos; “es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión”.

Informó que ha estado conversando con el secretario de Hacienda, y que “vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, mecanismos que la ley prevé o preverá, una vez que se apruebe por el Congreso, para evitar que se siga la práctica de evadir, eludir o quebrantar al fisco a través de factureras. Todo eso seguramente vendrá en la Miscelánea Fiscal o en la Ley de Ingresos”.

Consideró que lo que falta es ser más enfático en las medidas y en las acciones jurídicas contra la evasión fiscal. “Creo que este trabajo que presentará la Secretaría de Hacienda, por encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, contiene estas medidas más eficaces en el combate a las factureras, a la evasión y a la elusión fiscal”.

En conferencia con representantes con medios de comunicación, el diputado Monreal Ávila recordó que por disposición constitucional el Paquete Económico llega a la Cámara de Diputados mañana 8 de septiembre, por lo que se acordó sea a las seis de la tarde y estarán las dos comisiones: la de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública para recepcionar el documento.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena expresó que seguramente las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, “a quienes les hemos entregado plena responsabilidad y les hemos reiterado autonomía en su trabajo, van a determinar el calendario y también si lo discuten por rubros o no. Yo no tengo inconveniente como coordinador de la mayoría. Que se pongan de acuerdo”.

Por otra parte, aseguró que están preparados para profundizar la política social. “Va a ser más de un billón de pesos que se distribuye entre los sectores más desprotegidos del país, y nosotros lo vamos a seguir haciendo”.

Además, se busca equilibrar las finanzas, establecer con seriedad el déficit y actuar de manera responsable con los compromisos que la nación tiene, pero “no vamos a abandonar a los campesinos, a personas adultas mayores, a las y los jóvenes estudiantes de todos los niveles. No los vamos a dejar solos, a los discapacitados.

“Vamos a actuar con responsabilidad y a redistribuir el presupuesto de la nación, porque ese fue nuestro compromiso y vamos a corresponder congruentemente con ese propósito. Vamos a hacerlo sin descuidar los rubros más importantes del país, que son educación, salud, economía, salarios, infraestructura. Todo eso vamos a esperar que venga equilibrado en el presupuesto. Ya mañana lo sabremos”.

Homenaje póstumo al diputado Zenyazen Roberto Escobar

El diputado Monreal Ávila lamentó el fallecimiento del diputado de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García y señaló que “nosotros les pedimos a todas las bancadas que no se lucre, que no se aproveche una tragedia para efectos políticos-electorales”.

Indicó que “vamos a esperar y dar oportunidad a que la Fiscalía General de la República exprese, de acuerdo con las pruebas, los peritajes que se tengan, qué fue lo que sucedió. Ha sido muy lamentable, porque de hecho era muy joven, 42 años”.

Agregó que ante ello la Jucopo acordó que en la sesión de mañana 8 de septiembre se guarde un minuto de silencio y el presidente de la Mesa Directiva realice un pronunciamiento.

Posteriormente, para la sesión del miércoles 9 de septiembre que será presencial, “haya un homenaje póstumo a quien fuera integrante de este cuerpo colegiado, Zenyazen Escobar García, y luego de ese homenaje póstumo el grupo parlamentario que decida hacer algún pronunciamiento lo haga de un minuto desde su curul. Eso es lo que acordamos martes y miércoles”, detalló el legislador.

Al ser cuestionado sobre el proceso para el nombramiento del suplente del diputado Zenyazen Escobar, Ricardo Monreal informó que la Mesa Directiva que preside la Cámara de Diputados llamará al suplente: Ángel Etiem Jiménez Castañeda, compañero del maestro también. Entonces, esta semana, después del homenaje póstumo, se llamará al suplente, como en todos los casos”.

Subrayó que esto “no es extraordinario, sino es un procedimiento ordinario que se lleva a cabo en todos los casos de ausencia de legisladores propietarios”.

Ruta de discusión de la iniciativa de doble nacionalidad

En cuanto a la iniciativa de doble nacionalidad, comentó que la Junta de Coordinación Política acordó que el miércoles 9 de septiembre se le dará declaratoria de publicidad, a fin de que entre el 21, 22, 23 de septiembre se someta a la votación del Pleno.

Monreal Ávila apuntó que entre hoy y mañana se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales. “Si mañana se logra aprobar el dictamen tenemos el miércoles que darle publicidad, son seis días para darle publicidad y discutirlo”.

Resaltó que se cuidarán todos los términos legales. “Estamos pensando en que, en el mes de septiembre, sea la fecha definitiva de la votación de este importante proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando que después del 21, 22 o 23 pueda discutirse en el Pleno para dar tiempo de enviarlo al Senado y poder tener, en el caso de que así se obtuviera la mayoría calificada, la decisión de modificar la Constitución en esta materia de la doble nacionalidad”.

“Nosotros vamos a respaldar el proyecto, no les debe quedar duda a nadie de que vamos a respaldar la iniciativa que nos enviara la presidenta de la República. En Morena estamos convencidos que es necesario en este mes de la patria tener muy clara la vocación de la República y establecer estas prohibiciones para que un presidente de la República o un gobernador o una jefa de Gobierno no tengan doble nacionalidad o puedan estos que aspiran, renunciar antes a una de ellas”, puntualizó el legislador.

Reiteró que solo debe prevalecer la ciudanía mexicana por el propósito, el interés y la naturaleza de su función al constituir, ser ejecutivos, ser integrantes del Poder Ejecutivo, ser titular del Poder Ejecutivo en una región o en la nación. “Creo que por sí se justifica y nosotros daremos el debate en el Pleno, con razones y argumentos de por qué es conveniente aprobar la iniciativa de la presidenta de manera positiva. Esa es nuestra posición”.