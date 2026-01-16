Inauguran nuevas instalaciones de Pensiones Civiles del Estado en ciudad Jiménez

Ofrece servicios de toma de muestras, consulta familiar y ginecológica, atención médica continua, módulo de PrevENSIONES, sala de lactancia y farmacia, entre otros

Pensiones Civiles del Estado (PCE) puso en funcionamiento las nuevas instalaciones de la Delegación Jiménez, donde los derechohabientes contarán con un espacio adecuado para recibir atención médica integral, sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

La inauguración fue encabezada por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; el director general de PCE, Heriberto Miranda; el secretario de Salud, Gilberto Baeza y por la representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Domínguez.

La habilitación de este espacio es resultado de un convenio de comodato, en el cual, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) otorgó el inmueble, mientras que PCE se encargó del equipamiento para que funcione como unidad médica.

Cuenta con área de consulta externa, consultorio de ginecología, módulo de PrevENSIONES, sala de lactancia, farmacia, área de recepción y espacio para la toma de muestras de análisis clínicos, lo que permitirá concentrar diversos servicios y mejorar la atención a la derechohabiencia.

El inmueble se ubica en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 1641, colonia Abraham González, adjunto al Hospital Regional. Se atenderá a la población de lunes a viernes, de las 8:00 a las 19:00 horas.

Heriberto Miranda dijo que esta acción responde a la visión de la gobernadora Maru Campos, quien ha insistido en no conformarse con que las cosas funcionen, sino que funcionen mejor y generen un impacto real en la vida de los chihuahuenses.

“Este espacio es resultado de la planeación, del trabajo técnico, de la coordinación entre instituciones y de una decisión estratégica: Invertir en lo que sostiene el servicio todos los días”, enfatizó.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, celebró la entrega de este nuevo local, que consideró, es reflejo de un trabajo serio y de resultados concretos.

Señaló que desde el inicio de la actual administración se ha ejercido un liderazgo firme y responsable, enfocado en ordenar las finanzas del Estado, cuidar los recursos y utilizarlos con visión, para que ese orden se traduzca en mejores servicios y en mejores condiciones de vida para la población.

Granillo subrayó que esta obra fortalece tres pilares fundamentales: una seguridad social sólida y cercana, prestaciones económicas con sentido humano y una atención médica oportuna y de calidad.

Recordó que ahora los derechohabientes serán atendidos en el lugar en el que viven, con un servicio ágil, claro y digno.

Al acto también acudió Francisco Javier Moreno, delegado en Jiménez del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE); Francisco Andrés Muñoz, presidente municipal de Jiménez y Rosa Imelda Romero, delegada de PCE en Jiménez.