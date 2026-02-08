Inaugura Secretaría de Turismo programa Rutas Mágicas de Color en Jiménez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, inauguró el programa “Rutas Mágicas de Color” en el Pueblo Tradicional de Jiménez.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la imagen urbana mediante la aplicación de pintura en fachadas de edificios oficiales y viviendas particulares.

Esto, con el fin de fortalecer el atractivo visual de las localidades para los visitantes y los locales.

La dependencia estatal realizó una inversión de 500 mil pesos, que se reflejó en la intervención de 7 mil metros cuadrados de fachadas en el centro histórico de la cabecera municipal.

La ceremonia de entrega fue encabezada por el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos.

El funcionario recalcó la importancia de realizar estas acciones en localidades con tradición histórica y con espacios únicos de gran interés turístico.

Al impactar el destino mediante la renovación de su imagen urbana, se genera un entorno más agradable para la población local y se amplían sus posibilidades de consolidarse como un destino turístico potencial.

Durante 2025, el programa “Rutas Mágicas de Color” se implementó en 11 localidades del estado, entre las que destacan Chihuahua, Juárez, Santa Isabel, Ahumada, San Francisco de Conchos, Parral, Casas Grandes, Rosales y Valle de Allende.