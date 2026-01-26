Inaugura Marco Bonilla domo en UTCH Sur gracias al Presupuesto Participativo

El alcalde Marco Bonilla inaugró la construcción de domo metálico en UTCH Sur, obra ganadora del Presupuesto Participativo 2025, la cual ayudará a fortalecer las actividades deportivas, culturales y recreativas del plantel, sin sufrir inclemencias del clima.

Dicho proyecto tuvo 2 mil 894 votos ciudadanos, y vienen a beneficiar a 780 estudiantes así como a docentes, todo con una inversión de 2.6 millones de pesos para construir esta techumbre metálica, así lo comentó la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras.