Inaugura Marco Bonilla domo en primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”

El mandatario capitalino Marco Bonilla, inauguró esta mañana un domo en la primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo en la edición 2025, trabajos que tuvieron una inversión de más de 4 millones de pesos para dotar a los estudiantes un espacio libre de las inclemencias del clima.

Cerca de 400 alumnas y alumnos se beneficiaron con dicha techumbre, que además contempla un área de juegos infantiles, mesas para comer tipo pic nic, bancas de concreto e instalación eléctrica en área de domo. También se tuvo la reposición de concreto en la explanada del domo.