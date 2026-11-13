Inaugura la UACH la V Jornada de Investigadores, enfocada en impulsar la ciencia abierta

La Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FEN-UACH) inauguró la cuarta edición de la jornada “1, 2, 3 Contra la Diabetes”, con servicios gratuitos de evaluación para la comunidad universitaria y el público en general, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre.

La actividad cuenta con la colaboración de las facultades de Ciencias Químicas y de Ciencias de la Cultura Física, cuyo trabajo conjunto permitió llevar a cabo esta iniciativa de prevención y promoción de la salud.

Durante la jornada se ofrecen mediciones de glucosa capilar, presión arterial e índice de masa corporal, además de una evaluación del nivel de actividad física. Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones ante la diabetes, considerada uno de los problemas persistentes de salud pública.

Como parte del programa, también se realizó el reto de activación física “Comunidad Universitaria en Movimiento”, que incluyó un calentamiento dirigido por la Dra. Perla Zukey Hernández Gutiérrez y una práctica de Steel Combat a cargo de Danna Sofía Uribe Aguirre.

Las actividades se extendieron a la Facultad de Ingeniería, donde se programaron dos conferencias magistrales en el Auditorio Fernando Aguilera Baca. La primera, titulada “Efectos negativos en el desarrollo y maduración de nuestra descendencia por los factores ambientales y nuevo estilo de vida”, estuvo a cargo de la Dra. Claudia Janet Bautista Carbajal. Posteriormente, el Dr. Julián Esparza Romero realizará la presentación de la conferencia “Situación actual de la diabetes en México: prevalencias, mortalidad y características de las personas con diabetes”.